Данило Бартель присоединился к тренерскому штабу сборной Германии U18

Бывший игрок сборной Германии Данило Бартель начинает тренерскую карьеру. 31-летний Бартель, который два года назад представлял страну на Олимпийских играх в Токио, занял должность помощника главного тренера юниорской сборной Германии до 18 лет.
Бывший игрок сборной Германии Данило Бартель начинает тренерскую карьеру. 31-летний Бартель, который два года назад представлял страну на Олимпийских играх в Токио, занял должность помощника главного тренера юниорской сборной Германии до 18 лет.
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