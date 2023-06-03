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Данило Бартель присоединился к тренерскому штабу сборной Германии U18

Бывший игрок сборной Германии Данило Бартель начинает тренерскую карьеру. 31-летний Бартель, который два года назад представлял страну на Олимпийских играх в Токио, занял должность помощника главного тренера юниорской сборной Германии до 18 лет.

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