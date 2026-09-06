Глава Минфина Ирана прибыл в Москву на переговоры с Силуановым

Министр экономики и финансов Ирана Али Маданизаде прибыл в Москву. Визит, как сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB, посвящен двусторонним и многосторонним консультациям, а центральным событием программы станут переговоры с главой Минфина России Антоном Силуановым.