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Мировое обозрение

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Глава Минфина Ирана прибыл в Москву на переговоры с Силуановым

Глава Минфина Ирана прибыл в Москву на переговоры с Силуановым

Министр экономики и финансов Ирана Али Маданизаде прибыл в Москву. Визит, как сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB, посвящен двусторонним и многосторонним консультациям, а центральным событием программы станут переговоры с главой Минфина России Антоном Силуановым.

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