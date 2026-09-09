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Воробьев: «Метровагонмаш» поставит московскому метро 700 вагонов за 2 года

Воробьев: «Метровагонмаш» поставит московскому метро 700 вагонов за 2 года

«Метровагонмаш» в Мытищах продолжает выпускать вагоны для метрополитена. В мае предприятие передало столичной подземке тысячный вагон новой линейки «Москва — 2026».

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