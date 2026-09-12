ISU отказал Камиле Валиевой и Марку Кондратюку в нейтральном статусе на сезон 2026/2027

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение не предоставлять нейтральный статус российским фигуристам Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, а также танцевальному дуэту Александры Степановой и Ивана Букина для участия в международных соревнованиях в сезоне 2026/2027.