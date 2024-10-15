Рекордное число россиян стали банкротами без суда

Число корпоративных банкротств в России в третьем квартале 2024 года составило 2029, что на 10,6% меньше, чем во втором квартале 2024 года и всего на 3,8% больше, чем в третьем квартале 2023 года, следует из данных, опубликованных на сайте Федресурса.