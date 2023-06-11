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При нападении боевиков на отель в Сомали погиб сотрудник ВОЗ

При нападении боевиков на отель в Сомали погиб сотрудник ВОЗ

Гибель сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Сомали в результате нападения боевиков на отель подтвердил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус 11 июня в Twitter.

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