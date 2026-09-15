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Аргументы и Факты

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В Сумской области расчёт «Града» поразил пункты управления дронами ВСУ

Российские военные, которые служат в составе группировки войск «Север», с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» нанесли удар по пунктам управления беспилотниками и живой силе украинских формирований на сумском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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