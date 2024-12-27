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Авиакатастрофа в Актау: 38 погибших, экипаж дважды пытался приземлиться

Авиакатастрофа в Актау: 38 погибших, экипаж дважды пытался приземлиться

Министр транспорта Казахстана сообщил о двух неудачных попытках посадки самолёта Azerbaijan Airlines в Актау, где разбилось судно с 67 пассажирами.

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