Санкции Великобритании распространились на «Арктик СПГ-2» и «АЛРОСА» Татьяна АрестоваВеликобритания продолжает ужесточать санкционное давление на Россию, расширяя свой черный список на 50 дополнительных позиций.
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