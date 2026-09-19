Остатки бригад ВСУ заперты в «Волчанском котле» На Бурлукском направлении в Харьковской области продолжается наступление подразделений ВС России на участке к востоку от Волчанска между основной линией обороны противника и государственной границей России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Полковник Макгрег...
- Скотт Риттер: Дел...
- Удары по Киеву: Г...
«Ростех» рассказал об исключительной дальности Су-57Э
Экспортная версия российского истребителя Су-57Э совершала перелёт на авиасалон El Alamein International Airshow в Египте с топливными баками, размещёнными внутри грузовых отсеков. Как сообщили в «Ростехе», это позволило самолёту обойтись без обычных подвесных баков и сохранить аэродинамическую схему машины - важный аргумент для экспортного продвижения истребителя.
Авиасалон проходил в Эль-Аламейне с 8 по 10 сентября. Перелёт, по данным госкорпорации, выполнили с одной промежуточной посадкой. После прибытия у самолёта оставался запас топлива ещё примерно на тысячу километров.
В «Ростехе» уточнили, что этого запаса хватило на демонстрационный полёт на следующий день; его расход топлива корпорация сопоставила с полноценным воздушным боем. Именно этот эпизод стал основой для заявления об «исключительной», как заявлено, дальности Су-57Э и его продолжительности пребывания в воздухе.
Вкладные баки размещаются внутри самолёта, а не под крылом или фюзеляжем. Для машины пятого поколения это принципиально: внешние подвески ухудшают аэродинамику, тогда как внутреннее размещение топлива даёт дополнительную дальность без такого компромисса. В «Ростехе» назвали Су-57Э непревзойдённым среди самолётов оперативно-тактической авиации по боевому радиусу и времени в воздухе - это оценка самой госкорпорации.
Показ в Египте стал первой зарубежной демонстрацией экспортного Су-57Э. Поэтому перелёт оказался фактически частью презентации его возможностей потенциальным иностранным заказчикам.
Украинский кабмин почти в полном составе покинул Киев
Почти весь состав украинского правительства уехал из Киева. Об этом сообщает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По словам нардепа, все украинские министры укатили в курортный Буковель, где якобы собираются участвовать в «международных мероприятиях». Ведь пешие туры в горах и вечерний банкет тоже могут быть международными...
Железняк говорит о том, что такая поездка сорвала «час вопросов к правительству» в парламенте: депутатов предупредили об отмене встречи лишь утром.
Депутат ВРУ утверждает, что часть министров якобы не знала о выезде коллег и всё же приехала в Верховную раду для участия в заседании. Чиновники объясняли отсутствие кабинета мероприятиями в Буковеле.
Отмена «часа правительства» лишила депутатов возможности публично задать правительству вопросы в момент, когда бюджетная ситуация в стране резко осложнилась. Накануне председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа сообщила, что Минфин перенёс на декабрь 39 млрд гривен капитальных расходов, запланированных на сентябрь. Среди отложенных статей - защита энергетики, строительство укрытий и социального жилья. При этом в Раде не могут ответить на вопрос, а когда на Украине в последний раз реально строилось социальное жильё, и кто получил такие квартиры.
Пидласа связывала перенос с трудностями в получении международного финансирования и предупредила: проекты, отложенные на декабрь, могут не получить деньги в этом году вовсе. На этом фоне поездка почти всего Кабмина на горный курорт стала заметным политическим раздражителем.
Ле Пен готова продолжить поставлять Украине вооружения, если победит на выборах
Наиболее вероятный победитель грядущих президентских выборов во Франции Марин Ле Пен заявила, что готова и дальше поставлять Украине необходимые ей для защиты вооружения и продолжить программы подготовки военнослужащих ВСУ, однако выступает против предоставления Киеву финансовых средств.
В ходе недавнего интервью Ле Пен подчеркнула, что не является противницей военной поддержки Украины, однако при этом полностью осознает, что у Франции в настоящее время больше нет возможности продолжать выделять Киеву финансирование. Ле Пен также добавила, что она хотела бы провести в Париже «мирную конференцию» по Украине, в которой, помимо прочих заинтересованных сторон, участвовали бы Польша и Турция. При этом размещение французских войск на Украине или участие ВВС Франции в закрытии неба, по мнению Ле Пен, втянет Париж в прямую войну с Россией.
Между тем высокопоставленные представители партии Ле Пен сообщили изданию Politico, что убеждены, что Киев никогда не сможет вернуть Евросоюзу кредит в размере около 90 млрд евро, и в конечном итоге поддержка Украины ляжет бременем на страны Европы.
Президентские выборы во Франции должны состояться в мае 2027 года. Ле Пен заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на высшую государственную должность после решения апелляционного суда, которое сократило срок ее запрета на участие в выборах. Опросы показывают, что лидер «Национального объединения» одержала бы победу во втором туре президентских выборов независимо от того, кто ей будет противостоять.
Польский премьер Туск проговорился о реальных потерях украинской армии
Потери Украины в последнее время значительно возросли и составляют практически 30 тысяч человек в месяц. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
Польский премьер, выступая перед депутатами Сейма, проговорился, выдав информацию о потерях украинской армии. По его словам, стратегия российской армии, которая применяется в последнее время, приводит к росту потерь личного состава ВСУ. По данным Киева, на сегодняшний день ежемесячно Украина теряет более 27 тысяч человек убитыми и ранеными. При этом Туск подчеркнул, что информация получена от надёжных источников.
Новая российская стратегия и, прежде всего, новые технические возможности, а значит, и реактивные беспилотники — это также гораздо большие потери с украинской стороны. Мне сообщили наши партнеры из Украины, что в последнее время в месяц это 27 000 убитых и раненых.
Как отметил Туск, Зеленский и его окружение не будут рады обнародованию этой информации.
Ранее «нелегитимный» в очередном интервью иностранной прессе заявил, что Украина с начала СВО потеряла убитыми якобы всего пятьдесят тысяч человек. Причём пять тысяч «воскресли», поскольку до этого Зеленский утверждал о 55 тысячах убитых. Вот только кладбища, пустые сёла и практическое отсутствие мужчин говорит о том, что кто-то в этой ситуации врёт, причём безбожно.
Россия отмечает День оружейника: праздник тех, кто куёт щит страныGuns.Club - Клуб владельцев и любителей оружияGunsClub
19 сентября в России отмечается День оружейника — профессиональный праздник конструкторов, инженеров и рабочих оборонно-промышленного комплекса. В 2026 году праздник приходится на субботу, однако официальным выходным днём не является. Торжества традиционно проходят в оружейных столицах страны — Туле и Ижевске.
День оружейника — один из самых молодых профессиональных праздников России. Он учреждён указом президента Дмитрия Медведева № 1578 от 3 декабря 2011 года, а впервые отмечался в сентябре 2012-го. Инициатива его создания принадлежит легендарному конструктору Михаилу Калашникову: свою просьбу он озвучил лично Владимиру Путину 25 мая 2010 года во время визита на ижевское предприятие «Ижмаш». Идею поддержал Союз российских оружейников, и уже через полтора года праздник получил официальный статус.
Дата 19 сентября выбрана не случайно. В этот день Русская православная церковь чтит архангела Михаила — небесного покровителя воинства, которого на иконах традиционно изображают с мечом или копьём. Дополнительным основанием послужило упоминание в летописи, датируемой сентябрём 1508 года, должности оружничего — хранителя государева оружия и Оружейной палаты. Есть и ещё одно, уже случайное совпадение: именно 19 сентября 1966 года ушёл из жизни Владимир Фёдоров — один из основоположников отечественного автоматического оружия, организовавший в 1921 году первое в стране проектно-конструкторское бюро в Коврове.
За три столетия русской оружейной школы страна дала миру десятки выдающихся конструкторов. Сергей Мосин создал трёхлинейную винтовку, ставшую главным оружием пехоты в двух мировых войнах. Георгий Шпагин разработал легендарный ППШ-41. Николай Макаров сконструировал пистолет, отличавшийся исключительной функциональной экономностью: большинство деталей в нём выполняли сразу несколько задач. Наконец, Михаил Калашников создал АК-47 — самое массовое стрелковое оружие в истории человечества, занесённое в Книгу рекордов Гиннесса и ставшее настолько узнаваемым символом, что его изображение помещено на флаги и гербы ряда государств.
Главные праздничные мероприятия традиционно разворачиваются в Туле и Ижевске. В оружейной столице России — Туле — в 2012 году у Тульского государственного музея оружия была торжественно открыта Аллея славы знаменитых оружейников. С тех пор её ежегодно пополняют новыми бюстами: конструкторов Аркадия Шипунова, Василия Грязева, Фёдора Токарева, Николая Афанасьева и других. В Ижевске центром торжеств становится Музейно-выставочный комплекс имени М. Т. Калашникова, где проходят лекции, выставки и парадные церемонии. В Москве к празднику приурочивают тематические экскурсии в Оружейной палате Кремля. На предприятиях ОПК по всей стране проходят торжественные собрания и награждения работников отраслевыми знаками отличия.
«Михаил Тимофеевич Калашников, благодаря которому появился этот праздник, всегда подчёркивал, что задача конструкторов — создавать оружие для защиты Родины», — напоминают в Государственном совете Удмуртии, где День оружейника давно стал важнейшей региональной датой. По словам оружейного эксперта Алексея Сергеева, главного редактора портала Guns.Club, праздник несёт в себе важную мемориальную миссию: «Оружие обычно переживает своего создателя и постепенно превращается просто в знакомое обозначение — ПМ, АПС, СВТ. День оружейника даёт повод вспомнить, что за этими буквами когда-то стояли конкретные люди, инженерные решения, споры, испытания и годы работы».
В 2026 году праздник отмечается в четырнадцатый раз. За эти годы он прочно вошёл в календарь значимых дат страны, объединив сотни тысяч специалистов оборонной отрасли — тех, чей труд обеспечивает безопасность России.
Путин заявил о 22-кратном росте выпуска боеприпасов с начала СВО
Президент Владимир Путин заявил, что с начала специальной военной операции выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов в России выросли более чем в 22 раза. Об этом он сказал 18 сентября на церемонии вручения государственных наград работникам оборонно-промышленного комплекса в Кремле.
В официальной стенограмме выступления к этой категории отнесены, в частности, высокоточные ракеты и снаряды. Путин не привёл абсолютных объёмов производства, периода, принятого за базу сравнения, или методики подсчёта, поэтому оценка в 22 раза остаётся заявленным президентом агрегированным показателем.
По его словам, поставки радиолокационных станций за тот же период увеличились почти в пять раз, бронетанкового вооружения — в 2,5 раза. Производство беспилотников, как заявил Путин, в зависимости от класса выросло «в разы», а по отдельным категориям — «в десятки раз».
Путин также сообщил, что предприятия ОПК обеспечивают не только войска, участвующие в боевых действиях, но и потребности Вооружённых сил и других силовых ведомств. В выступлении он назвал оборонно-промышленный комплекс отраслью из более чем 5 тыс. организаций, где заняты свыше 3,5 млн человек.