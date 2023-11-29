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Первые кадры сериала Fallout, Skull & Bones в феврале, страсти SH: Ascension, дата Dragon’s Dogma 2…

Первые кадры сериала Fallout, Skull & Bones в феврале, страсти SH: Ascension, дата Dragon’s Dogma 2…

Создатели Dragon’s Dogma 2 провели презентацию, на которой поделились свежими деталями об игре, также стали известны системные требования и дата выхода; CD Projekt бросила все силы на разработку следующего «Ведьмака», Phantom Liberty продалась отлично; сериал Fallout обзавёлся первыми официальными кадрами, кроме того исполнительный продюсер раскрыл больше подробностей о сюжете и героях; обновление Operation Deep Freeze для Rainbow Six: Siege перенесли в последний момент; .

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