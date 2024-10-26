В Калуге военные следователи провели рейд в поисках бывших мигрантов

Работники военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону и сотрудники военной комендатуры провели рейд по общественным местам Калуги, выявляя лиц, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учетРаботники военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону и сотрудники военной комендатуры провели рейд по общественным местам Калуги, выявляя лиц, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет.
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