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Калужские новости

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В Калуге военные следователи провели рейд в поисках бывших мигрантов

В Калуге военные следователи провели рейд в поисках бывших мигрантов

Работники военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону и сотрудники военной комендатуры провели рейд по общественным местам Калуги, выявляя лиц, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учетРаботники военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону и сотрудники военной комендатуры провели рейд по общественным местам Калуги, выявляя лиц, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет.

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