Север Столицы
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Север Столицы

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На участке Дмитровского шоссе изменится скоростной режим

На участке Дмитровского шоссе изменится скоростной режим

С 16 июля на Дмитровском шоссе в сторону области, на отрезке от Дубнинской до Летчика Осканова, изменятся правила дорожного движения.

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