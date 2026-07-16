В США заявили о беспрецедентных темпах серийного производства китайских истребителей J-20 «Могучий дракон»

Двухместный J-20S (сверху), J-20A (снизу слева) и J-20 (снизу справа) / © Weibo После того как в конце 2024 года Китай впервые продемонстрировал сразу два проекта боевых самолетов шестого поколения, именно они оказались в центре внимания мировой прессы.