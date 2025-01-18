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Политика как она есть

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TikTok попросил отменить закон о запрете соцсети в США перед своей блокировкой

TikTok попросил отменить закон о запрете соцсети в США перед своей блокировкой

Китайская соцсеть TikTok в последние часы до своего своей блокировки в США опубликовала на своем сайте заявление, в котором предупредила американских пользователей, что будет вынуждена прекратить работу на территории страны, если администрация президента Джо Байдена не отменит соответствующий запрет.

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