Таджикистан выручил сельское хозяйство Казахстана, направив туда 500 миллионов кубометров воды

Казахстан получил от Таджикистана почти 500 миллионов кубометров воды для полива своих полей.Пресс-служба казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации выпустила релиз о том, что в республику из соседнего Таджикистана с июня месяца было направлено почти 500 миллионов кубометров воды для полива своих сельхозугодий, что на 40 млн больше, чем годом ранее.
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