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Таджикистан выручил сельское хозяйство Казахстана, направив туда 500 миллионов кубометров воды

Таджикистан выручил сельское хозяйство Казахстана, направив туда 500 миллионов кубометров воды

Казахстан получил от Таджикистана почти 500 миллионов кубометров воды для полива своих полей.Пресс-служба казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации выпустила релиз о том, что в республику из соседнего Таджикистана с июня месяца было направлено почти 500 миллионов кубометров воды для полива своих сельхозугодий, что на 40 млн больше, чем годом ранее.

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