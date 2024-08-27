Таджикистан выручил сельское хозяйство Казахстана, направив туда 500 миллионов кубометров воды

Казахстан получил от Таджикистана почти 500 миллионов кубометров воды для полива своих полей.Пресс-служба казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации выпустила релиз о том, что в республику из соседнего Таджикистана с июня месяца было направлено почти 500 миллионов кубометров воды для полива своих сельхозугодий, что на 40 млн больше, чем годом ранее.