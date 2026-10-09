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За рулем

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КАМАЗ заключил крупный контракт на поставку грузовиков за рубеж

КАМАЗ заключил крупный контракт на поставку грузовиков за рубеж

В Бамако КАМАЗ и компания из Республики Мали заключили крупный контракт на поставку транспортных средств.

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