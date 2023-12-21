Слив по рецепту Порошенко. США разоблачают окружение Зеленского

Западные расследователи начинают кошмарить близкое окружение Зеленского. Тем более, что он сам признался во время пресс-конференции в том, что «опирается на 5-6 близких менеджеров которыми не готов жертвовать».
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