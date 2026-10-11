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Царьград

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В Алапаевске скорая увезла мотоциклиста после ДТП с ВАЗ-2101

В Алапаевске скорая увезла мотоциклиста после ДТП с ВАЗ-2101

В Алапаевске вечером 11 октября водитель автомобиля ВАЗ-2101 сбил мотоциклиста, которого с места происшествия увезла бригада скорой помощи.

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