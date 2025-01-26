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    Сноубордисты это вообще угроза на горнолыжном склоне, особенно сидящие посреди.Мужчина потерял п...
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"Я тебя проклинаю… Я – народ": Жёсткая реакция Сухорукова и неудобная правда о предателях - "быть человеком мира, значит быть никем"

"Я тебя проклинаю… Я – народ": Жёсткая реакция Сухорукова и неудобная правда о предателях - "быть человеком мира, значит быть никем"

Народный артист России Виктор Сухоруков дал большое интервью белорусскому телеканалу. Во время беседы с телеведущими, он без прикрас рассказал о своём отношении к бывшим коллегам, предателям Родины и вредителям: "быть человеком мира, значит быть никем".

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