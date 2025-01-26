"Я тебя проклинаю… Я – народ": Жёсткая реакция Сухорукова и неудобная правда о предателях - "быть человеком мира, значит быть никем"

Народный артист России Виктор Сухоруков дал большое интервью белорусскому телеканалу. Во время беседы с телеведущими, он без прикрас рассказал о своём отношении к бывшим коллегам, предателям Родины и вредителям: "быть человеком мира, значит быть никем".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии