Ванилла SU
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Ванилла SU

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Пять ошибок при организации корпоратива

Пять ошибок при организации корпоратива

Корпоратив можно испортить ещё до того, как гости зашли в зал. Достаточно пары неверных решений — и вечер уходит не туда.

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