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Что делать, если ребенок ушел в виртуальный мир и не хочет общаться?

«Родительству нужно учиться» — под таким лозунгом действует Национальная родительская ассоциация. Действительно, даже те, кто искренне желает быть другом своему ребенку, в какой-то момент сталкиваются с самыми неожиданными проблемами в воспитании.

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