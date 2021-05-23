Что делать, если ребенок ушел в виртуальный мир и не хочет общаться?

«Родительству нужно учиться» — под таким лозунгом действует Национальная родительская ассоциация. Действительно, даже те, кто искренне желает быть другом своему ребенку, в какой-то момент сталкиваются с самыми неожиданными проблемами в воспитании.
«Родительству нужно учиться» — под таким лозунгом действует Национальная родительская ассоциация. Действительно, даже те, кто искренне желает быть другом своему ребенку, в какой-то момент сталкиваются с самыми неожиданными проблемами в воспитании.
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