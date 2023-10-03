Удары по Украине за прошедшие сутки: уничтожение складов, уничтожение станции радиоразведки боевиков Юлия СоколоваНа аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области Воздушно-космические силы России провели операцию по уничтожению складов с топливом и авиационными средствами поражения украинских военных.