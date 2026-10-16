⚡ В течение прошедшей ночи, с 20.00 15 октября до 8.00 16 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 644 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе над территорией Волгоградской области.
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