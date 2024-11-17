Дмитрий Спивак: Маск раскритиковал решение Байдена по Украине: «Либералы любят войну»

Маск прокомментировал сообщения СМИ о решении Байдена дать Украине разрешение на «дальнобой». Он в Х согласился с мнением, что «либералы любят войну», которая «способствует росту масштабов государственного управления».
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