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Китай и США разругались в ООН из-за Украины

Китай и США разругались в ООН из-за Украины

Китай якобы подстегивает войну на Украине, поставляя России товары двойного назначения. С таким заявлением на заседании Совбеза ООН выступила постпред США при организации Мелинда Томас Гринфилд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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