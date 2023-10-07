МО: военные РФ заняли более десяти опорников ВСУ на Южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра российской группировки войск "Восток" Олег Чехов сообщил, что подразделения группировки войск улучшили свое тактическое положение на Южнодонецком направлении, заняв свыше десятка опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.
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