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  • петр кузнецов
    да уж , мельчает газета РУУ звезды реалити-...
  • Валерий Ребров
    Короче он сказал что взятки даны, мигранты останутся в такси,хотя ни города ни языка не знают,зато россиян судимых из...Федерация мигрант...
  • Leonid PlиGin
    Как неграмотно написан заголовок статьи! Надо было написать, что Россия на вони пропана. Смешнее было бы.Экс-судья из США ...

МО: военные РФ заняли более десяти опорников ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: военные РФ заняли более десяти опорников ВСУ на Южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра российской группировки войск "Восток" Олег Чехов сообщил, что подразделения группировки войск улучшили свое тактическое положение на Южнодонецком направлении, заняв свыше десятка опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

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