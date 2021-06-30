Как видите, наш президент работает на двух работах

Темы дняПолитикаКак видите, наш президент работает на двух работах Все молчат, а я об этом говорю… Немецкие телеканалы бьют тревогу. Европа раскалывается на части.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНШНина ШалеваНашего Президента мы должны поддержать! Он хлопочет о нас ежеминутно, решает тяжелейшие проблемы. Дай Бог ему здоровья и сил в дальнейшей стабилизации нашего Отечества! И вперед, к новым победам! Все победы еще впереди!!!!Алексей Андреевичтак а что про вторую работу то? ))))НШНина ШалеваВторая работа у ВВП появляется поздним вечером, когда он думает, как всем Россиянам повысить материальный уровень жизни. И это не шутка!!! У ВВП главная мысль укрепить нашу Родину!!! И ему нет равных. Совет: "Убрать Русофобию". И мы станем жить гораздо лучше.Комментировать
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