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Как видите, наш президент работает на двух работах

Как видите, наш президент работает на двух работах

Все молчат, а я об этом говорю… Немецкие телеканалы бьют тревогу. Европа раскалывается на части.

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Нина Шалева
Нашего Президента мы должны поддержать! Он хлопочет о нас ежеминутно, решает тяжелейшие проблемы. Дай Бог ему здоровья и сил в дальнейшей стабилизации нашего Отечества! И вперед, к новым победам! Все победы еще впереди!!!!
Алексей Андреевич
так а что про вторую работу то? ))))
Нина Шалева
Вторая работа у ВВП появляется поздним вечером, когда он думает, как всем Россиянам повысить материальный уровень жизни. И это не шутка!!! У ВВП главная мысль укрепить нашу Родину!!! И ему нет равных. Совет: "Убрать Русофобию". И мы станем жить гораздо лучше.

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