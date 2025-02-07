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Airbus признала технологические проблемы в авиации на водородном топливе — быс...

Airbus признала технологические проблемы в авиации на водородном топливе — быс...

Airbus признала технологические проблемы в авиации на водородном топливе — быстро не будетПредставители французских профсоюзов заявили, что компания Airbus не сможет реализовать все пункты плана по выводу на рынок в 2035 году пассажирского самолёта на водородном топливе.

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