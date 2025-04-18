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Химик: готовый шашлык при комнатной температуре надо съесть в течение двух-трёх часов

Химик: готовый шашлык при комнатной температуре надо съесть в течение двух-трёх часов

Сразу после приготовления в мясе начинают происходить сложные биохимические процессы: окисление жиров под воздействием кислорода и активное размножение микроорганизмов, предупредил в беседе с RT доцент кафедры неорганической химии им.

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