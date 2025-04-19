На открытии Официальной Рязанской лиги КВН собрались полицейские, врачи и даже авиаконструкторы

В субботу, 12 апреля в Рязанском Дворце молодежи состоялось одно из самых главных, скорее даже самое главное юмористическое событие нашего города – открытие Официальной Рязанской лиги КВН, что на сей раз объединило в своем составе 16 команд-участниц.