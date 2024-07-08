Россиянка Бладцева завоевала серебро на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

Россиянка Анжела Бладцева завоевала серебро на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Португалии. В июне спортсменка получила от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение выступить на Олимпийских играх в Париже.
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