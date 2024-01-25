В Спасский район прибыл автобусный марафон «Татарстан — республика достижений». На дискуссии выступили Людмила Рыбакова, зампредседателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, Сергей Иванов, председатель Госкомитета РТ по туризму, Фаргат Мухаметов, глава Спасского района, и Фоат Валиев, депутат Госсовета РТ и председатель совета директоров ОАО «Алексеевскдорстрой».