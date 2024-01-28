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Власти Кременчуга отчитались о ликвидации пожара на местном НПЗ, вспыхнувшем после прилёта российских ракет

Власти Кременчуга отчитались о ликвидации пожара на местном НПЗ, вспыхнувшем после прилёта российских ракет

В Кременчуге Полтавской области наконец-то удалось потушить пожар "на промышленном объекте", куда накануне вечером прилетели две российские ракеты.

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