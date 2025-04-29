В московском метро запустили «медицинский» поезд ко Дню работника скорой помощи

На Арбатско-Покровскую линию вышел новый тематический состав, посвящённый работникам «скорой». Он оформлен в стиле автомобилей СМП, а внутри пассажиры смогут узнать интересные факты о работе скорой помощи и прочитать истории сотрудников: от водителей до врачей-реаниматологов.