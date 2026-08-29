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Царьград

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Игнасио Бусе победил Артура Фери в финале ATP 250 в США

Игнасио Бусе победил Артура Фери в финале ATP 250 в США

Перуанский теннисист Игнасио Бусе выиграл финал турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлеме, США, одолев британца Артура Фери со счетом 6:3, 6:2.

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