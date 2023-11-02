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В восьми областях Украины ввели воздушную тревогу

В восьми областях Украины ввели воздушную тревогу

Минцифры киевского режима распространяет информацию о том, что на территории восьми подконтрольных войскам нацистских формирований государства регионов начали свою работу сигнализирующие о возникновении тревожного режима системы.

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