Минцифры киевского режима распространяет информацию о том, что на территории восьми подконтрольных войскам нацистских формирований государства регионов начали свою работу сигнализирующие о возникновении тревожного режима системы.
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