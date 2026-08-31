Менопауза: какие анализы действительно нужны и кому подходит ЗГТ

Еще недавно вы спали всю ночь и примерно знали, когда начнется следующая менструация. А теперь организм будто сменил правила без предупреждения: ночью бросает в жар, днем трудно сосредоточиться, а цикл живет собственной жизнью.
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