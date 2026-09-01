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Царьград

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Владимир Путин опроверг слухи о мобилизации после выборов

Владимир Путин опроверг слухи о мобилизации после выборов

Президент России Владимир Путин назвал домыслы о мобилизации после выборов «чушью собачей». Пресс-секретарь Дмитрий Песков и постпред при ООН Василий Небензя поддержали заявление, отметив отсутствие необходимости в дополнительных призывах.

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