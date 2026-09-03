Мошенники с помощью дипфейков рекламируют "чудо-диеты" от имени актрисы Ароновой

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Мошенники создают с помощью искусственного интеллекта поддельный контент от имени актрисы Марии Ароновой и рекламируют через него диеты и различные услуги.
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