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Евросовет намерен предоставить Украине девять миллиардов евро

Евросовет намерен предоставить Украине девять миллиардов евро

Лидеры государств-членов Евросоюза по итогам первого дня саммита в бельгийском Брюсселе выразили готовность предоставить на помощь Украине дополнительно девять миллиардов евро, сообщил в понедельник, 30 мая, руководитель Евросовета Шарль Мишель.

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