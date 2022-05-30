Евросовет намерен предоставить Украине девять миллиардов евро

Лидеры государств-членов Евросоюза по итогам первого дня саммита в бельгийском Брюсселе выразили готовность предоставить на помощь Украине дополнительно девять миллиардов евро, сообщил в понедельник, 30 мая, руководитель Евросовета Шарль Мишель.