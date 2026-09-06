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Lenovo представила ThinkBook 14x Gen 2: толщина 12,9 мм, вес 990 г, цена от $1000

Lenovo представила ThinkBook 14x Gen 2: толщина 12,9 мм, вес 990 г, цена от $1000

Компания Lenovo представила новый портативный ноутбук ThinkBook 14x Gen 2. Устройство выделяется не только компактными размерами, но и необычным дизайном с скруглёнными боковыми гранями и специальными вырезами для портов.

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