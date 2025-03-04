Трамп пообещал рассказать о будущем сделки с Украиной и прекращении конфликта

Президент США опроверг слухи о том, что заключение соглашения потеряло актуальность после неудачного визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Белый домПрезидент США Дональд Трамп заявил, что сегодня, 4 марта, обнародует подробности о будущем сделки по минералам с Украиной.
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