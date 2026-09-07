Гавриил Григоров/ТАСС Попытку США вновь запустить мирный процесс и завершить украинский кризис Киев превратил в балаган.
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