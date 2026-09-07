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Дружелюбие РФ против балагана Украины: итоги переговоров с посланниками Трампа

Дружелюбие РФ против балагана Украины: итоги переговоров с посланниками Трампа

Гавриил Григоров/ТАСС Попытку США вновь запустить мирный процесс и завершить украинский кризис Киев превратил в балаган.

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