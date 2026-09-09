В Ялте нетрезвый иностранец без документов угнал «копейку» и протаранил магазин

Гражданин, незаконно пребывавший на территории РФ, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, решил покататься на чужом автомобиле, однако его поездка закончилась столкновением со зданием торговой точки.
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