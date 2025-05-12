People: организаторы Каннского фестиваля запретили его посещение в голом виде

Организаторы Каннского кинофестиваля выставили запрет на его посещение в обнаженном виде после скандала с прибытием жены рэпера Канье Уэста Бьянки Сенсори на премию "Грэмми" в полностью прозрачном "платье".
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