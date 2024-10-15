Сорокин отразил 32 из 34 бросков «Колорадо» в 1-м матче за «Айлендерс» в сезоне НХЛ

Вратарь «Айлендерс» впервые сыграл в текущем регулярном чемпионате НХЛ – против «Эвеланш» (6:2). 29-летний россиянин не провел ни одного матча на предсезонке, так как начал работу на льду только во время тренировочного лагеря – в связи с восстановлением после операции на спине.