Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на херсонском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 70 бойцов в результате боев на херсонском направлении. ВС РФ нанесли удар по живой силе авиацией в районах островок Алексеевский, Фролова и населенного пункта Качкаровка.
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