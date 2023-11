Как правильно бухать в британском пабе: гайд для американских солдат Второй Мировой

Как правильно пить с англичанами? Что можно и чего нельзя говорить пьяному шотландцу в килте? Как провести время в классическом пабе и не получить ножом под ребро? Обо всем этом рассказывает восхитительный в своей прямоте учебный фильм «Как вести себя в Британии» (How to Behave in Britain) 1943 года.