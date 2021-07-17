Картина Дня

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В ЛНР сообщили о двух обстрелах со стороны Украины за сутки

В ЛНР сообщили о двух обстрелах со стороны Украины за сутки

Украинские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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