В ЛНР сообщили о двух обстрелах со стороны Украины за сутки

Украинские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Украинские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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